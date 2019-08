Migranten Ocean Viking verdeeld over volgende landen

Het schip onder Noorse vlag van reddingsorganisatie SOS Méditerranée en Artsen Zonder Grenzen voer al dagen tussen Italië en Malta, die beide niet bereid waren het te laten ontschepen. Ⓒ REUTERS

VALLETTA - Voor de 356 migranten op het reddingsschip Ocean Viking is een oplossing gevonden. Zij mogen aan land komen in Malta, waarna ze worden verdeeld over Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Portugal en Roemenië, meldde de Maltese premier Joseph Muscat op Twitter.