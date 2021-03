Dodelijke spinnen vluchten huizen in na overstromingen Sydney

Aanhoudende regenval heeft enorme overstromingen veroorzaakt in New South Wales, waar ongeveer een derde van alle Australiërs woont. Sommige voorsteden van Sydney staan nog steeds onder water. Woensdag lijkt het weer in de Australische deelstaat beter te worden en schijnt voor het eerst de zon na dagen regenval. De opluchting was voor sommigen echter van korte duur nadat zij een „dringende waarschuwing” kregen voor Australische tunnelwebspinnen.

„Het aankomende warme weer en de hoge vochtigheidsgraad biedt de perfecte omstandigheden voor een enorme toename van het aantal tunnelwebspinnen”, aldus Tim Faulkner, de directeur van het Australian Reptile Park. „Door de ongelooflijke overstromingen die we hebben gezien in het gebied rond Sydney zijn de spinnen uit hun holen gejaagd en zoeken zij hun toevlucht op drogere plekken. Helaas betekent het dat ze snel de weg vinden naar woningen.”

Duizenden spinnen

In de afgelopen dagen werden beelden van duizenden spinnen die probeerden te ontkomen aan het wassende water al door velen gedeeld op sociale media. Mensen met een spinnenfobie werden de stuipen op het lijf gejaagd door foto’s van de achtpotige beestjes die hekken en gebouwen inklommen.

De tunnelwebspin is in Sydney erg gevreesd om zijn sterke en snelwerkende gif. Voor zover bekend heeft de spin zeker 13 dodelijke menselijke slachtoffers gemaakt. Sinds er in de jaren tachtig een tegengif is ontwikkeld, zijn er geen sterfgevallen meer geweest als gevolg van een beet van de tunnelwebspin. Het Australian Reptile Park, dat het tegengif levert, moedigt mensen „die zich veilig genoeg voelen” aan om de spinnen te vangen en weg te brengen naar inzamelpunten.