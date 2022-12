Premium Het beste van De Telegraaf

’Wie wil terugtrekken wordt neergeschoten’ Poetins ’cruciale’ kanonnenvoer: al zeker 25.000 gevangenen naar het front gestuurd

Door Peter Mijlemans Kopieer naar clipboard

De strafkampen en gevangenissen in Rusland telden begin november 25.000 gedetineerden minder dan begin september. Die zijn niet naar huis, maar zitten in opleidingskampen, of vechten al aan het front. Ze worden gestuurd naar een van de bloedigste slagen uit de oorlog. Militair heeft het stadje waar ze zich bevinden weinig betekenis, maar voor Rusland en zeker voor de paramilitaire Wagner Group is het een prestigeslag geworden. Gevangenen zijn cruciaal kanonnenvlees.