Horeca Wenen luidt noodklok: schnitzel wordt bedreigd

Veel restaurantbezoekers houden de hand wat meer op de knip dan voorheen, merkt branchevoorzitter Mario Pulker: „Mensen komen, maar ze geven minder uit.”

Historisch duur

In het traditionele Weense restaurant Figlmüller kost een kalfsschnitzel nu 22,90 euro en dat is historisch duur. Een varkensschnitzel moet ook al 17,90 euro kosten. Hans Figlmüller verklaart tegenover de website Ö24.at: „Momenteel zijn de inkoopprijzen voor voedingsmiddelen zoals zonnebloemolie drie keer hoger dan normaal. Kalfs- en varkensvlees stegen tussen de 30 en 40 procent en ook de energie is verdubbeld. We kunnen niet alle kosten doorberekenen aan klanten, maar we moeten nu bijsturen.”

Ook de prijs van energie doet zich voelen. Koelcellen draaien overuren en in de Oostenrijkse keuken wordt relatief veel gefrituurd en dat kost veel energie. De energieprijzen zijn ook in Oostenrijk enorm gestegen, tot een ruime verdubbeling.

Fortuin

Uitbater Erwin Scheiflinger van Bastei Beisl is danig gefrustreerd door alle prijsstijgingen. Hij voorziet een historische ingreep: „Binnenkort is er geen kalfsschnitzel meer te krijgen in Wenen, omdat het vlees gewoon een klein fortuin kost.”