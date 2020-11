Palestijnse toppoliticus Erekat overleden na besmetting coronavirus

Erekat gold tientallen jaren als een van de sleutelfiguren in de Palestijnse politiek. In Israël zijn tot nog toe zo’n 2700 bekende coronadoden. Op de Westelijke Jordaanoever, waar veel Palestijnen wonen en de zorg minder op orde is, wijzen de cijfers op een sterftegetal van ruim vijfhonderd.

Hij leidde onder meer het Palestijnse team bij de onderhandelingen met Israël over de zogenoemde Oslo-vredesakkoorden. Ook bekleedde Erekat een topfunctie bij de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO.

Medici bij het Hadassah Medisch Centrum in Jeruzalem waar Erekat was opgenomen. Ⓒ AP

Het kantoor van de Palestijnse president Abbas bevestigde dat Erekat is overleden in een ziekenhuis in Jeruzalem. De politicus, die in 2017 een longtransplantatie had ondergaan in de VS, zou daar aan de beademing hebben gelegen en uiteindelijk kunstmatig in coma zijn gebracht.