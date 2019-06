JSF naar Nederland

Eigenlijk zouden de toestellen gisteravond al naar ons land komen. De vlucht vanuit de VS werd uitgesteld omdat het Nederlandse KDC-10 tankvliegtuig dat de F-35’s zou begeleiden en bijtanken tijdens de overtocht met een storing in Amerika aan de grond moest blijven. De F-35’s zijn vanochtend in de loop van de ochtend alsnog de lucht in gegaan.

De opvolger van de F-16 is vanaf deze herfst permanent in ons land aanwezig. De toestellen gaan als eerste vanaf de luchtmachtbasis Leeuwarden vliegen.