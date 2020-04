Man wordt vrijgelaten vanwege coronavirus, pleegt dag later een moord

Williams zat slechts zes dagen in de bak voor onder andere het bezit van heroïne. In totaal werden 164 gevangenen vrijgelaten. „Dit is besloten in een poging om het risico van de verspreiding van Covid-19 binnen Hillsborough County te verkleinen en om de gevangenen en werknemers te beschermen.”

Op 20 maart werd een man neergeschoten in Tampa. Williams was daarbij betrokken, zo laten de autoriteiten weten aan NBC. „Er is geen twijfel over mogelijk dat Williams misbruik heeft gemaakt van de coronacrisis”, aldus een woordvoerder van de politie.

Afgelopen maandag werd Williams gearresteerd en hij blijft nu ook echt vastzitten. In het verleden werd hij al 35 keer eerder gearresteerd. Het is dus ook een raadsel waarom hij überhaupt werd vrijgelaten.