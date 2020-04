’Inspectie dwingt Limburgse huisarts te stoppen met corona-mix’

Dat meldt De Limburger. Elens gaf patiënten een combinatie van hydrochloroquine, zink en azitromycine. „Dat is een heel oud malariamiddel. Dat blijkt dus effectief. Ik weet het, het waren maar acht patiënten, maar ze waren allemaal weer snel beter. Het is een veilige en goede behandeling”, zei de huisarts op de lokale tv-zender Peel en Maas.

Maar woensdag volgde een gesprek met de Inspectie. Elens moet stoppen. Doet hij dat niet, dan volgt een boete. „De huisarts en apotheker handelen hiermee in strijd met de behandelrichtlijnen. Er is nog steeds geen bewezen geneesmiddel dat helpt tegen corona. En de manier waarop hij nu aangeeft te experimenteren is ook niet volgens de richtlijnen”, zo klinkt het.

Vermoedelijk speelt op de achtergrond nog iets anders. „Wanneer chloroquine niet volgens de richtlijnen wordt voorgeschreven, dreigt er een tekort voor de mensen die het echt nodig hebben”, aldus de woordvoerder.

’Echt wel bijwerkingen’

Bovendien is chloroquine enorm giftig bij overdosering. Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de GGD Limburg Noord kraakten eerder de aanpak van Elens. „Het geven van hydroxychloroquine en azitromycine wordt afgeraden, vanwege het ontbreken van bewijs, terwijl er wel hartritmestoornissen worden gemeld”, aldus een NHG-woordvoerder.

Elens geeft aan te zullen voldoen aan het verbod. „Ik kan niet anders. Het mag alleen worden gebruikt in de tweede lijn. Jammer, maar begrijpen doe ik het niet.”