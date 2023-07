Premium Het beste van De Telegraaf

Tienduizenden ’vijanden’ op Oekraïense dodenlijst: wie is na duikbootcommandant volgende die wordt omgelegd?

Stanislav Rzjitsky, Aleksandr Doegin, zijn vermoorde dochter Darija en Vladimir Poetin, ze hebben gemeen dat ze allemaal op de Oekraïense dodenlijst van Mirotvorets voorkomen. Ⓒ Milliyet, Myrotvorets en ANP/HH

AMSTERDAM - Afgelopen dinsdag prijkte in grote rode letters het woord GELIQUIDEERD op een foto van Stanislav Rzjitsky. De 42-jarige Rus was de dag daarvoor met zeven kogels doodgeschoten toen hij om zes uur ’s ochtends vroeg zijn gebruikelijke rondje jogde door een park in de Zuid Russische stad Krasnodar.