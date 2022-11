Twee jaar cel voor drankrijder Mick F.: ouders omgekomen Roshita (28) woest

De eis van de officier was een celstraf van vier jaar, plus een rijontzegging van eveneens vier jaar voor roekeloos rijden (bijna 150 km/u in de bebouwde kom), rijden met veel te veel drank op en het hulpeloos achterlaten van zijn slachtoffer.

„Hoe kan het dat wij levenslang hebben en dat hij maar een jaar hoeft te zitten?”, vraagt vader Rob van der Meijden zich af: „Dat is netto maar een kwart van de straf die het Openbaar Ministerie voor hem heeft gevraagd. Hij heeft zijn rijbewijs alweer terug en rijdt weer rond. Kort voor de aanrijding reed hij met drank op bijna 150 kilometer per uur door Purmerend. En na de klap ging hij ervandoor. We zijn verbijsterd en woedend.”

De ouders zeggen via hun advocaat Arlette Schijns er bij het OM op te gaan aandringen om tegen de uitspraak in beroep te gaan.

’Passend’

De rechtbank sprak in een toelichting op het vonnis van ’een passende celstraf’: „Daaraan verbindt de rechtbank de voorwaarde dat de verdachte zich laat begeleiden door de reclassering. Ook legt de rechtbank een rijontzegging op van vier jaar. Hiermee wordt niet alleen beoogd de verdachte te doordringen van het feit dat zijn rijgedrag buitengewoon onveilig was voor de andere verkeersdeelnemers, maar ook om de verkeersdeelnemers voor langere tijd te beschermen tegen dit rijgedrag.”

F. moet bovendien een schadevergoeding betalen aan de moeder, stiefvader en zus van het slachtoffer van respectievelijk 12.500, 12.500 en 5000 euro.

De in Purmerend zeer geliefde horecamedewerkster Roshita werkte vanaf haar 15e in het uitgaanshart van Purmerend en was daar heel geliefd. Honderden mensen woonden haar uitvaart bij. Bij de rechtszaak in Haarlem waren tientallen vrienden en familieleden aanwezig.

’Nachtmerrie’

De zus van Roshita vertelde tijdens de rechtszaak zwaar getraumatiseerd te zijn van wat ze na het ongeluk aantrof: „Je wilde oversteken en was er bijna, en met 144 kilometer per uur werd je aangereden, je had geen schijn van kans om te reageren en vloog bijna veertig meter door de lucht. Je fiets brak in honderd stukken. De bestuurder, Mick, en de inzittenden zagen je liggen. Ze begonnen te rennen en hebben je voor dood achtergelaten. Het idee dat je daar alleen achter was gelaten, kon ik niet aan. Dit is een vreselijke nachtmerrie die niet stopt.”

Zowel het OM als de verdachte heeft veertien dagen de tijd om in hoger beroep te gaan tegen het vonnis.