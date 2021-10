Verzetsvrouw Jacoba van Tongeren heeft standbeeld in Amsterdam

Premium Columns

Nu scholen open zijn, vallen lijken uit de kast

Afgelopen dinsdagmiddag zonk de moed mij even in de schoenen. Na een lange dag in Roosendaal, waar ik was om een artikel te schrijven over het succes van het Associate degree-onderwijs, stond ik, net als vele andere Nederlanders, muurvast in een van de files van die dag. Ik bleek in een horrorspits ...