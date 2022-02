Premium Het beste van De Telegraaf

Vliegtuigcrash IJsland: ’Heel treurig, al is hij in het harnas gestorven’

Door Martijn Schoolenberg

De Nederlandse fotograaf Cris Toala Olivares (l.) met de omgekomen piloot Haraldur Diego.

Amsterdam - Een vermist vliegtuigje dat een Nederlander aan boord had, is teruggevonden in IJsland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) bevestigt dat het toestel gelokaliseerd is op de bodem van een groot meer. Geen van de inzittenden heeft de crash overleefd, meldt de kustwacht. De Nederlandse fotograaf Cris Toala Olivares, die de piloot goed kende, reageert geschokt. „Dit is heel erg treurig, al is hij wel in het harnas gestorven.”