Vader krijgt tien jaar cel voor doodschudden baby

Twee medici van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) concludeerden dat er sprake was van een ’shakenbabysyndroom’ bij het jonge kind. De 39-jarige Ter H. ontkende dat tijdens de zitting in januari. Hij stelt ’vliegtuigje’ te hebben gespeeld met het baby’tje en daarbij over een drempel struikelde, waardoor zijn toen negen maanden oude dochter ongelukkig op haar hoofd viel.

Hoewel het kindje nog met spoed naar het ziekenhuis werd overbracht, overleed ze een dag later aan haar verwondingen. Zo bleek ze fatale bloedingen in haar kleine hersenen te hebben. Die zitten diep in iemands hoofd en zijn daardoor normaal gesproken bestand tegen enig geweld, legde een NFI-patholoog uit. Ook was haar linkerbeentje meermaals gebroken.

Zwaar letsel

Bovendien was het hoornvlies in haar beide ogen compleet gerimpeld en zelfs afgescheurd. Letsel dat volgens de forensische experts normaal gesproken alleen bij slachtoffers van bijvoorbeeld een zware mishandeling, val van grote hoogte of verkeersongeval met hoge snelheid voorkomt. „Expres of in een opwelling”, concludeerde een officier van justitie eerder op basis van de onderzoeksresultaten en een reconstructie.

Zowel de verdediging als de openbaar aanklagers hebben veertien dagen de tijd om in hoger beroep te gaan.

