Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

ALMELO - Hans ter H. uit Hengelo (Ov.) moet tien jaar de cel in vanwege het toebrengen van ernstig letsel bij zijn baby Aniek in 2016. De straf is fors hoger dan de zes jaar celstraf die het OM had geëist, zo blijkt donderdag in de Almelose rechtbank.