Ook Nederland zal politici kiezen die immigratie begrenzen

Binnenland

Oekraïense vrouw (27) in opvanglocatie Zaandam bevallen van kind: ’Vader keek mee via videoverbinding’

De opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in het voormalig schoolgebouw van Et Buut in Zaandam is een kleine bewoner rijker. Een 27-jarige bewoonster van de opvang is afgelopen woensdag in het Zaans Medisch Centrum bevallen van een jongetje.