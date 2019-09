Grapperhaus: alle ruimte om rol Justitie te onderzoeken

„Er is dan alle ruimte om af te lopen wat die rol is geweest”, belooft minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Tot die tijd gaat de CDA-bewindsman niet intern onderzoeken wie op welke manier druk heeft uitgeoefend om Wilders harder aan te pakken om zijn ’minder Marokkanen’-uitspraak in 2014. „Het is nu eerst aan een onafhankelijke rechter, wij moeten op het ministerie verder met ons gewone werk.”

Een meerderheid van de Tweede Kamer vroeg vandaag een debat aan over de kwestie, maar dan wel na de uitspraak van de rechter. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU willen, gesteund door Denk, daarop wachten. Alle overige partijen willen de uitspraak van de rechter niet afwachten. Wilders is woest over dat besluit, hij verwijt Kamerleden van coalitiepartijen en Denk ’nul solidariteit’ een hem als collega te hebben. „Het is als onderzoek na een executie.”

Segers: ’Schokkend’

Inmiddels is de strafzaak al onderwerp van gesprek in politiek Den Haag. Zelfs kopstukken uit de coalitie trokken aan de bel. CU-voorman Segers noemde het ’schokkend’ dat uit documenten blijkt dat topambtenaren invloed wilden uitvoeren op de strafzaak, terwijl het Openbaar Ministerie (OM) moest afwegen of vervolging wenselijk was. Grapperhaus zegt zich niet druk te maken over hoe Tweede Kamerleden over die bemoeienis oordelen. „We leven in een vrije democratie, dus mensen kunnen daarover zeggen wat ze willen.”