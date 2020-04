Oproep Hoekstra: verlaag rente op rood staan

Hij roept banken daarom op te kijken wat ze kunnen doen om mensen in problemen te helpen. „Dan gaat het evident over het naar beneden brengen van die percentages. Die zijn nu heel fors”, zegt Hoekstra.

De eerste banken kwamen vrijdag al in beweging. Zo besloot Rabobank vrijdag al de rente voor rood staan te verlagen van 12,9 naar 9,9 procent. Dat tarief rekende ABN Amro al op betaalrekeningen en dat gaat het nu ook doen bij andere rekeningen. SNS Bank verlaagt ook van 11 naar 9 procent.

Voorbeeldfunctie

Hoekstra noemt de renteverlaging van Rabobank fors: „Dat gaat ongeveer om een kwart.” Hoewel de rentepercentages nog steeds hoog zijn, hoopt de minister dat andere banken dit voorbeeld volgen. Daarover is het ministerie nog in gesprek met de banken.

De gehele Tweede Kamer vroeg Hoekstra deze week om ’alles in het werk te stellen om banken te bewegen’ niet meer flinke rentes te rekenen aan klanten die in het rood staan. „Natuurlijk ben ik ervoor dat mensen redelijke percentages betalen voor rood staan en niet meer dan dat”, zegt Hoekstra. „Maar ik vind het ook belangrijk dat banken en kredietverstrekkers ervoor waken dat mensen zich niet te makkelijk in de schulden steken met lage tarieven.”

Hij wijst erop dat het, in normale tijden, van belang is dat banken die zorgplicht serieus nemen. „Maar nu leven we wel in een andere tijd”, tekent Hoekstra daarbij aan. „Nu is het extra belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen niet in diepe problemen komen.”

De CDA’er roept mensen ook op om zelf hun bank te vragen om hulp als ze in de problemen zitten. „Mijn waarneming is dat banken echt zien wat in samenleving aan de hand is. Banken staan er zelf, in tegenstelling tot de vorige crisis, goed voor. En ze zijn ook zeer bereid om te helpen.”