Blote mariniers lanceren eigen kalender

Het is de allereerste marinierskalender, ter ere van de 355e korpsverjaardag in 2020. Menig vrouwelijk fotograaf had waarschijnlijk graag de plaatjes willen schieten, maar het werd professional Pablo Delfos. Hij portretteerde de mariniers, half ontbloot of met een fors wapen in de hand, tijdens hun dagelijkse momenten op de Van Braam Houckgeestkazerne in het Utrechtse Doorn.

De prenten moeten wel met een knipoog bekeken worden. Defensie benadrukt dat de kleren tijdens het werk normaal gesproken aan moeten blijven.

De kalenders komen binnenkort uit. De opbrengst is bedoeld voor mariniers in nood. Ⓒ Pablo Delfos

Aandacht

Op sociale media meldden zich vooral veel geïnteresseerde vrouwen. „De kalender is gedrukt in een oplage van 3550 stuks en wordt verkocht voor 16,65 euro exclusief verzendkosten”, aldus Defensie. De opbrengst gaat naar stichting Qua Patet Semper Fidelis Fonds, die zich inzet voor zieke en eenzame oudgedienden, en naar stichting Dutch Marines Rowing Challenge.

