Winkels en horeca Zeeuwse grensstreek dicht na chaotische taferelen zaterdag

SLUIS - De Zeeuwse gemeente Sluis heeft zondagmorgen na spoedberaad met de Middenstands Vereniging Sluis besloten dat alle winkels en horecabedrijven in de Zeeuwse grensplaats zondag gesloten blijven. Dat is volgens de ondernemers en burgemeester Marga Vermue nodig, omdat er zaterdag her en der „chaotische taferelen” ontstonden door de enorme toeloop van Belgen. In België zijn alle café’s en restaurants al gesloten vanwege het coronavirus.