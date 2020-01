Zangeres en ’surfbabe’ beschuldigd van £27,000 aan fraude

Maar op haar muziekvideo’s was ondertussen te zien dat ze de wildste toeren uithaalde in de zee, schrijven de Daily Mail en The Sun. De kranten hebben inzage gehad in rechtbankdocumenten.

October Hamlyn-Wright wordt verdacht van fraude. Ze leefde een luxueus jetsetleventje, toerde door Australië en Scandinavië, en plaatste een muziekvideo waarin ze golvend op de zee haar surfkunsten vertoont.

Ondertussen heeft ze twee jaar lang geld gekregen van de overheid. Ze was naar eigen zeggen ’te ziek om zichzelf aan te kleden’ en gaf een aanzienlijk aantal kwalen en ziekten op. Haar gewrichten werden soms ’extreem pijnlijk en gezwollen’, waardoor haar ’beweging en behendigheid’ werden aangetast.

Nogal een contrast met de video’s met surfkunstjes, vindt justitie althans. „Ze zegt dat ze professioneel zangeres, songwriter, surfer en haaienfanaat is, zo staat vermeld op haar eigen website”, vertelt openbaar aanklager Andrew Price. „Ze doet ook mee aan surfwedstrijden.”

Tijdens de English National Adaptive Surfing Open zou Hamlyn-Wright nog brons hebben gewonnen bij de vrouwen. Dat is een wedstrijd waar ook mensen met een beperking aan deel kunnen nemen.

De aanklagers denken dat Hamlyn-Wright, die bijvoorbeeld assistentie inhuurde om zich aan te kleden, liegt. Zelf ontkent ze de aantijgingen. Tegenover de Britse kranten geeft ze daarover geen verdere uitleg. De rechtszaak volgt.