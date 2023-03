Politie pakt vader (68) van voortvluchtige ‘Bolle Jos’ op

Jos Leijdekkers sr. had onder andere twee dure horloges thuis liggen, met een gezamenlijke waarde van 140.000 euro. Deze zouden aan hem gegeven zijn en gekocht met crimineel geld. Dat vermoeden de opsporingsdiensten. Twee dagen na zijn aanhouding kwam hij alweer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie wil niet bevestigen dat het gaat om de vader van Leijdekkers.

In januari werden eerder al de moeder en zus van ’Bolle Jos’ aangehouden. Ook zij worden verdacht van het witwassen van crimineel geld. De politie vermoedt dat ze dure sieraden, tassen en kleding van Bolle Jos hebben aangenomen, terwijl ze wisten dat de luxegoederen zijn betaald met misdaadgeld.

Grote cocaïnehandelaar

Jos Leijdekkers is in de ogen van politie en justitie een grote cocaïnehandelaar, die in contact staat met kopstukken van de mocromaffia, onder wie Ridouan Taghi. Hij geldt ook als verdachte in het onderzoek naar de verdwijning en vermoedelijke dood van Naima Jilal. In onderschepte cryptocommunicatie komt naar voren dat Leijdekkers een belangrijke rol speelde bij haar verdwijning.

De recherche vermoedt al langer dat Bolle Jos in Turkije verblijft. Zelfs toenmalig minister Grapperhaus (toen van Justitie en Veiligheid) reisde vorig jaar naar Ankara om met zijn ambtgenoot te overleggen. Eerder deze maand werd bekend dat Grapperhaus streng wordt beveiligd vanwege mogelijke dreiging uit de hoek van Jos Leijdekkers.