Politie verhevigt jacht op voortvluchtige ’Bolle Jos’: vader (68) opgepakt

In korte tijd zijn al drie familieleden van ‘s lands meest gezochte drugscrimineel gearresteerd. Na de moeder en een zus van Leijdekkers was maandag zijn vader aan de beurt. Hij wordt net als de eerder opgepakte gezinsleden verdacht van witwassen.

Justitie ergert zich groen en geel aan de in weelde levende familie van Bolle Jos. Bij huiszoekingen zijn de kostbaarste horloges en andere luxe artikelen als merktassen en designerkleding aangetroffen. Volgens het OM zijn de goederen mogelijk met misdaadgeld gefinancierd. De familie kan zich al die weelde op basis van hun opgegeven inkomen onmogelijk veroorloven, redeneren politie en OM.

Het vermoeden bestaat dat het gezin Leijdekkers zich laat ‘sponsoren’ met de drugsmiljoenen van Bolle Jos, die zich volgens politie en OM schuilhoudt in Turkije. Rechercheteams namen eerder dit jaar waar dat Leijdekkers’ familie naar Turkije vloog, waarschijnlijk om daar bij bij hem op bezoek te gaan.

Druk vergroten

Met het jagen op bij familie gestald vermogen van Bolle Jos hoopt het OM de druk op de crimineel verder te vergroten. Justitie besloot eerder de beloning voor tips die leiden tot zijn aanhouding te verhogen tot twee ton. Na een uitzending daarover van Opsporing Verzocht kwamen al meerdere concrete tips binnen.

Het ‘man hunt’-team van de politie denkt zeker te weten dat Leijdekkers zich schuil houdt in Turkije. Daar werd hij in 2021 al een keer gearresteerd, maar om raadselachtige redenen weer heel snel vrij gelaten door de Turkse politie. Ook toen stond Leijdekkers internationaal gesignaleerd. Deze krant kreeg op 4 juni 2021 een tip over de aanhouding van Bolle Jos in Turkije en verifieerde dit bij het Landelijk Parket, dat toen geen bevestiging kon geven. Later bleek dat hij wel degelijk enige tijd vast zat.

Corrupte contacten

In de zomer van 2021 reisde toenmalig minister van justitie Ferd Grapperhaus naar Turkije om druk te zetten op de arrestatie van Bolle Jos. Binnen opsporingskringen heerst verbazing over de snelle vrijlating destijds. De reden zou kunnen zijn dat Nederland te laat reageerde of dat Leijdekkers’ mogelijk over corrupte contacten beschikt binnen het Turkse overheidsapparaat.

Volgens politiebronnen zijn er inmiddels wel weer goede contacten met Turkse rechercheurs en worden tips over de mogelijke verblijfplaatsen van de voortvluchtige daar ook onderzocht. Bolle Jos leidt al enige jaren een zwervend bestaan. Hij verbleef veel in Dubai, waar hij ook contact zou hebben met kopstukken van de mocromaffia.

Het openbaar ministerie dicht hem betrokkenheid toe bij meerdere grote coke-transporten en geweldsdelicten. Ook de Belgische justitie heeft nog een appeltje te schillen met de Brabander. De felle jacht op Leijdekkers houdt verband met de pogingen van de Landelijke Recherche om criminele machtsstructuren rond de groep van Ridouan Taghi af te breken. Daarbij speelt ook een rol dat een aantal bedreigingen van hooggeplaatste personen mogelijk uit de hoek van Bolle Jos komt. Politie en OM houden daar in rekening mee.