Hoge Raad: Staat hoeft IS-vrouwen en kinderen niet terug te halen

De rechtbank in Den Haag besloot in november dat Nederland alles in het werk moest stellen om in ieder geval de kinderen terug te halen, die met hun moeders onder erbarmelijke omstandigheden in twee opvangkampen zitten.

In hoger beroep vernietigde het hof die uitspraak. Volgens het hof was die beslissing aan de politiek en moet de rechter niet op de stoel van de overheid gaan zitten.

De advocaten van de vrouwen tekenden tegen die beslissing cassatie aan bij de Hoge Raad.

In een advies aan de Hoge Raad schreef de advocaat-generaal dat het hof een terechte beslissing nam. Hij adviseerde de hoogste rechter om die in stand te laten. De AG schreef wel dat de overheid per geval zou moeten beoordelen of repatriëring mogelijk is, met name waar het gaat om de kinderen. De vrouwen hebben er echter zelf voor gekozen om hun zaken niet individueel te bepleiten. Ze willen samen met hun kinderen worden teruggehaald. Dat betekende dat de Hoge Raad alleen een oordeel kon vellen over de rechtmatigheid van het terugkeerbeleid van de staat. Niet het beleid ten aanzien van individuele gevallen.