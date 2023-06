’Opname openbaar waarop Trump praat over geheime documenten’

De audio-opname duurt twee minuten, stamt uit juni 2021 en werd gemaakt tijdens een interview dat Trump toen gaf. Aanwezig waren een schrijver, een uitgever en twee van Trumps stafleden. Te horen is dat Trump lijkt aan te geven dat hij een geheim document van het Pentagon bewaarde over een aanvalsplan op Iran, schrijft CNN.

„Dit zijn de papieren”, zegt Trump op de audio-opname, terwijl hij de aanvalsplannen van het Pentagon bespreekt. Ook verwijst hij naar iets wat hij „hoogst vertrouwelijk” noemt en aan anderen lijkt te laten zien, schrijft CNN verder.

Trump is momenteel verwikkeld in een proces over zijn omgang met geheime documenten. Hij wordt ervan beschuldigd zulke documenten, die hij niet mee naar huis had mogen nemen, bij zijn vertrek uit het Witte Huis naar zijn huis in Florida te hebben gebracht.

De ex-president wordt er ook van beschuldigd dat hij vertrouwelijke informatie heeft laten zien aan mensen die hiertoe niet gemachtigd waren. Trump heeft tegen de rechter gezegd op alle punten niet schuldig te zijn. Hij beweerde eerder bij Fox News dat hij helemaal geen geheime informatie heeft gedeeld, maar sprak over krantenknipsels en andere artikelen.

Dat lijkt haaks te staan op de uitspraken die in de gelekte opname zijn te horen, concludeert The New York Times (NYT). Dat kreeg de opname ook in handen. Trump lijkt wel degelijk te verwijzen naar een specifiek document in zijn bezit en niet naar informatie uit openbare bronnen.

Iran

Trump zou over het Iran-plan hebben gesproken om zich te verweren tegen beschuldigingen in de media. De hoogste Amerikaanse militair Mark Milley zou hebben gevreesd dat Trump na zijn verkiezingsnederlaag in 2020 de confrontatie met Iran zou opzoeken.

De oud-president lijkt in de opname te betogen dat juist Milley en het ministerie van Defensie een plan hadden opgesteld over Iran. „Dit bewijst mijn gelijk, maar het is zeer vertrouwelijk”, verzucht Trump. „Als president had ik het kunnen vrijgeven, maar nu kan dat niet meer.”

Trump reageerde dinsdag woedend in een bericht op zijn socialemediaplatform Truth Social. Hij schrijft dat de „gestoorde speciale aanklager” Jack Smith „illegaal” een opname lekte. „Dit pleit me eigenlijk vrij, in tegenstelling tot wat ze je willen laten geloven.”