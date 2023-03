88-jarige voetganger omgekomen door aanrijding in Maastricht

MAASTRICHT - Een 88-jarige voetganger is woensdagochtend in Maastricht om het leven gekomen door een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde volgens de politie om 09.35 uur op een parkeerterrein aan de Brusselsestraat in het centrum van de Limburgse hoofdstad, waar de bejaarde Maastrichtenaar werd aangereden door een auto. Het slachtoffer kwam door de aanrijding onder de auto terecht.