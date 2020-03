Nieuwe camerabeelden van verdachte vader familiedrama Etten-Leur

De politie heeft zondagavond een Burgernetmelding verspreid na de vondst van camerabeelden. Kandemir blijkt zaterdagmiddag rond 17:30 uur nog in de buurt van een supermarkt te zijn geweest aan het Van Bergenplein. „De man is rond dat tijdstip ook lopend te zien op camerabeelden van een snackbar gelegen aan datzelfde plein.”

Waar de man vervolgens is heengegaan, is voor de recherche nog niet duidelijk. De politie maakt zich ook zorgen over het welzijn van de man. Op de website politie.nl is een foto van hem geplaatst.

„We zijn op zoek naar camerabeelden voor de mogelijke looproute van Onur Kandemir”, meldt de politie. Ⓒ Politie

Uit de politiemeldingen van zaterdagavond blijkt dat er om twaalf over zes een melding van stankoverlast vanuit de straat binnenkwam bij de politie. De woordvoerder zegt echter dat die los staat van de vondst van de doden.

Direct na de vondst van de lichamen is de recherche een grootschalig onderzoek gestart. Het is nog niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in de woning van het gezin.

De woning waar de lichamen zaterdag zijn aangetroffen. Ⓒ Erald van Aa

Schok

Burgemeester Miranda de Vries reageerde geschokt. „Ik ben hier nu drie jaar burgemeester en heb nog nooit een dergelijk drama meegemaakt”, zei De Vries zaterdag toen zij ter plaatse was gekomen om de situatie in ogenschouw te nemen en met buurtbewoners te spreken.

De politie is ook op zoek naar getuigen. Weet u meer? Neem dan contact op met de politie door te bellen naar 0900-8844.