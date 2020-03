Politie zoekt vader na familiedrama Etten-Leur

De politie is op zoek naar de vader van het gezin. Ⓒ Politie

Etten-Leur - De vier overleden mensen die zaterdagavond dood zijn gevonden in een woning aan de Dasseburcht in Etten-Leur (Noord-Brabant) zijn de bewoners van het pand. Het gaat om de oma, moeder en twee jonge kinderen van een gezin. Er is mogelijk sprake van een misdrijf. De politie zoekt de vader van het gezin wegens mogelijke betrokkenheid, zo maakte zij zondag bekend.