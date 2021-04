Noord-Ierse onlusten laaien op

Een protestantse oproerkraaier staat naast een in brand gestoken auto vlak bij de de zogenaamde Vredesmuur in Belfast. De protestanten voelen zich verraden door Londen na de Brexit. Ⓒ foto REUTERS

BELFAST - De aanhoudende onrust in Noord-Ierland bereikte woensdagavond een hoogtepunt met het in brand steken van een passagiersbus. Loyalisten en nationalisten staan niet alleen elkaar naar het leven, ook de politie is doelwit.