’Flatspringers’ Breda krijgen 20 jaar cel voor ’kille liquidatie’

De mannen vluchtten een flat in aan de Roeselarestraat in Breda, en sprongen van het balkon op de 3de etage toen agenten de woning binnendrongen. Ze raakten beiden gewond en konden snel worden ingerekend.

In het appartement werd het lichaam gevonden van Soufian Zouagh. Hij was met 2 kogels uit 2 wapens van dichtbij door het hoofd geschoten. Volgens de rechtbank ging het om „een geplande en kille liquidatie van een weerloos persoon.” Zouagh was na een eerder bezoek van zijn ’vrienden’ in slaap gevallen, uit niets bleek dat hij vermoedde wat hem boven het hoofd hing.

’I gonna kill him’

In de gevangenis werd de telefoon van Azzedine A. afgeluisterd. Uit de gesprekken kwamen aanwijzingen dat er sprake was van een vooropgezet plan. Tegen zijn vriendin zei hij: „Je weet toch waarvoor ik hier zit? Ik zit hier voor mijn familie.” En in appjes voor de moord schreef Azzedine A. „I gonna kill him.” Zou hij dat niet doen en Soufian Zouagh zou gaan praten, dan zou ook de familie van A. het niet overleven, schreef hij. Het slachtoffer was zelf ook verdachte in diverse strafzaken.

Azzedine A. en Anel B. vertelden tijdens de behandeling van de zaak een heel ander verhaal. Ze beweerden dat ze de auto van Soufian Zouagh zagen rijden met iemand achter het stuur van wie ze wisten dat hij ruzie had met Zouagh. De man vroeg hen om de auto naar de eigenaar terug te brengen. Hij zou mogelijk de moord hebben gepleegd.

De rechtbank noemt het onaannemelijk dat in de korte tijdspanne waarin de verdachten de flat van Zouagh verlieten en het moment waarop ze terugkeerden, iemand anders ongezien de flat van het slachtoffer binnendrong, hem doodschoot, en weer ongezien vertrok. En ook vindt de rechtbank het onwaarschijnlijk dat de schutter vervolgens de auto van het slachtoffer met daarin het moordwapen vrijwillig aan Azzedine A. en Anel B. zou meegeven.

Op de handen van beiden werden bovendien kruitsporen aangetroffen, en op de 2 wapens die werden gebruikt voor de moord zat hun dna. Azzedine A. en Anel B. hadden daar wel een verklaring voor. De tas met het wapen stond in de auto die ze de dief afhandig maakten, en die hadden ze doorzocht. „Onaannemelijk en ongeloofwaardig”, vond de rechtbank.