LIVE | ’Flatspringers’ Breda horen straf

Zouagh werd na de arrestatie van de mannen met twee kogelgaten in het hoofd aangetroffen. De twee mannen ontkennen dat zij schuldig zijn.

De politie vond tijdens het sporenonderzoek onder meer DNA van de twee verdachten op de wapens waarmee Zouagh is doodgeschoten. Ook hadden de twee kruitsporen op hun handen.

Verklaring verdachten

Naar eigen zeggen zagen ze een vijand van het slachtoffer in de auto rijden toen ze zelf op inbrekerspad waren. Ze namen de auto over en wilden die terugbrengen naar het slachtoffer. In de auto bekeken ze de vuurwapens in de tas van de Bredanaar. Dat verklaart volgens hen hun DNA op het pistool en de revolver. De officier noemde dit verhaal eerder „onaannemelijk en ongeloofwaardig.”