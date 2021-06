Kamer: pensioen invalide veteranen moet meegroeien met inflatie

De bonden en het ministerie moeten het invaliditeitspensioen loskoppelen van de bredere onderhandelingen over het militaire CAO. De Kamer geeft daarmee gehoor aan een hartenkreet van de Veteranenombudsman, die spreekt van ’schrijnende situaties’ onder ex-militairen die tijdens hun werk, vaak in oorlogsgebied, blijvend gewond zijn geraakt. Voor hen is het invaliditeitspensioen vaak hun enige inkomen.

„Nederland heeft een ereschuld richting deze mensen”, zegt VVD-Kamerlid Van Wijngaarden, die de motie initieerde. Hij wil dat de pensioen voortaan geïndexeerd worden, en dus jaarlijks meegroeien met de inflatie. Momenteel ligt de uitvoering van het invaliditeitspensioen bij ambtenarenpensioenfonds ABP, en stijgt de indexatie niet mee met de actuele prijsontwikkelingen.

De uitvoering van die uitkering ligt bij het ambtenarenpensioenfonds ABP. De indexatie is niet mee gestegen met prijsontwikkelingen.

Noodklok

De Veteranenombudsman luidde vorige week de noodklok over de uitkeringen voor invalide veteranen. „Voor veel veteranen is het invaliditeitspensioen het enige inkomen. Zij zijn nu de dupe van bureaucratisch gesteggel”, aldus ombudsman Reinier van Zutphen. Ook hij pleit ervoor om het pensioen los te trekken van CAO-gesprekken. „Het kan niet zo zijn dat er sprake is van een uitruil met arbeidsvoorwaarden van medewerkers die nu bij Defensie in dienst zijn.”

Minister Bijleveld (Defensie) begrijpt de oproep van de Kamer. Het indexeren van de pensioenen is volgens haar ook ’doenlijk’, maar het zit vast omdat al het overleg in het kader van het CAO door de bonden is stilgelegd. „Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van sociale partners, dus ook de bonden. Wij staan klaar om met de bonden in gesprek te gaan, omdat we die zorgen delen.”