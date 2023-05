Roofvogel valt mountainbiker aan in natuurgebied in Brabant

Volgens Omroep Brabant raakte de man niet gewond, omdat hij een helm droeg en de vogel hem zodoende niet kon raken. De mountainbiker werd op een onverhard pad langs een sloot bij Uden aangevallen. Het nest van de roofvogel zat daar vermoedelijk vlakbij.

Er zijn inmiddels waarschuwingsborden geplaatst bij het pad. „De kans dat je in De Maashorst wordt aangevallen door een roofvogel is erg klein, maar in het broedseizoen is de kans iets groter. Dan beschermen de roofvogels extra goed hun nest, dat ook wel horst wordt genoemd”, zo is te lezen op de website van het natuurgebied.