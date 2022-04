Europese Unie bereidt nieuwe sancties Rusland voor, na slachtpartij in Boetsja

Dat er na de horrorbeelden uit voorsteden van Kiev nieuwe strafmaatregelen komen tegen het Rusland van Poetin is inmiddels zo goed als zeker. De lidstaten gaan zich hier volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell met ‘urgentie’ over buigen. Volgens een andere EU-diplomaat is het ‘onvermijdelijk’ geworden nu blijkt dat honderden burgers zijn afgeslacht.

Het is nu de vraag met wat voor strafmaatregelen de EU gaat komen. Tot nu toe is het landenblok hopeloos verdeeld over een Europees embargo op steenkool, olie en aardgas. Vooral Duitsland en Hongarije verzetten zich hier tegen.

De EU-leiders hebben onlangs tijdens een top in Brussel al afgesproken om te kijken naar het aanscherpen van de bestaande sancties. Maar ingewijden verwachten dat de bloedige gebeurtenissen in Oekraïne de aanzet geven voor nieuwe stevige strafmaatregelen.

Gaskraan

Rusland heeft weer een lijn overschreden, zo klinkt het in Brussel. Verschillende EU-leiders voeren daarom de druk op om een stap verder te gaan. De Franse president Emmanuel Macron pleit bijvoorbeeld voor maatregelen op het gebied van olie en steenkool. Polen en de Baltische staten willen de gaskraan naar Rusland dicht te draaien. Letland, Estland en Litouwen zijn zelf al gestopt met de afname van Russisch gas.

Maar in de gereedschapskist liggen nog twee andere grote opties: het weren van Russische schepen in Europese havens en een blokkade voor alle Russische banken tot het internationale betalingssysteem SWIFT.

Makkelijke sancties zijn het allemaal niet: ditmaal zijn de gevolgen voor Europa zelf heel erg groot. „We komen nu op terreinen waar het ingewikkelder ligt”, waarschuwde premier Mark Rutte onlangs al. Nederland legt geen blokkades op, maar benadrukt in Brussel wel de effecten van de verschillende opties.

Bekijk ook: Internationale gemeenschap moet Russische oorlogsmisdaden onderzoeken

Boycot

Zo heeft het weren van alle Russische banken uit SWIFT gevolgen voor de betalingen van kolen, olie en gas. Om die reden hebben de EU-lidstaten eerder als compromis bedacht om alleen bepaalde banken uit het communicatiesysteem voor internationaal betalingsverkeer te gooien. Het weren van Russische schepen uit onder andere de haven van Rotterdam kan volgens Nederland gevolgen hebben voor de voedselzekerheid.

Maar de grootste verdeeldheid bestaat er over een boycot van Poetins fossiele brandstoffen. Dagelijks gaan er honderden miljoenen euro’s richting Rusland voor steenkool, olie en aardgas. Een embargo heeft dus een reusachtig effect op de oorlogskas. Maar tegelijkertijd zijn veel lidstaten voor een groot deel afhankelijk van die Russische import.

De zondag herkozen Hongaarse premier Viktor Orbán plaatst daarom een rode lijn: hij vindt de gevolgen van energiesancties voor zijn eigen bevolking te groot. Opvallende kanttekening: vlak voor de oorlog trok Orbán op eigen houtje naar het Kremlin voor een gasdeal met Poetin.

Voor het instellen van EU-sancties moeten alle lidstaten instemmen, dus ook Hongarije. Tot nu toe staat Orbán niet alleen. Ook Duitsland verzet zich tegen een energieboycot uit vrees voor een zware recessie. Volgens EU-diplomaten wordt deze week vooral met spanning gekeken naar Berlijn.

De regering van onze oosterburen lijkt inmiddels open te staan voor een discussie. „We zullen in de komende dagen maatregelen nemen samen met onze bondgenoten”, kondigde bondskanselier Olaf Scholz zondag aan. „De Russische president Poetin en zijn aanhangers zullen de gevolgen van hun daden voelen.”

Mogelijk geeft de G7, de club van rijkste industrielanden, deze week in Brussel de aftrap voor een nieuwe ronde sancties. De ministers van Buitenlandse Zaken uit onder andere Duitsland, Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk moeten al in de Belgische hoofdstad zijn voor een NAVO-vergadering.