Ook derde reuzenpenisplant bloeit in Leiden

De zeldzame Amorphophallus decus-silvae bloeide in 2021 al in Leiden, deze werd in de zomer van 2022 gevolgd door twee exemplaren van Amorphophallus titanum. Nu gaat het om twee exemplaren van Amorphophallus gigas, en daarmee zijn alle drie de soorten in de Leidse hortus in bloei geweest.

De Amorphophallus gigas is door zijn lange steel de hoogste penisplant van het geslacht. De plant bestaat uit een bloeikolf, met daaromheen een schutblad. Onderaan de bloeikolf bevinden zich mannelijke en vrouwelijke bloemen. Tijdens de bloei gaat het schutblad open en komen de vrouwelijke bloemen in bloei.

Ⓒ Hortus Botanicus Leiden

Rottend vlees

Wie de plant op de eerste dag gaat bekijken kan voor een vervelende verrassing komen te staan. De eerste dag verspreidt de plant namelijk een geur van rottend vlees om vliegen aan te trekken. Daarna bloeit hij nog een dag zonder geur. Na 24 uur gaan de vrouwelijke bloempjes dicht en beginnen de mannelijke bloemen te bloeien. Nog 24 uur later is de plant uitgebloeid en stort de bloeiwijze weer in.