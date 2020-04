Onderwijsbond: leraren bezorgd over heropening scholen

Volgens de AOb is het bijvoorbeeld heel lastig om afstand te houden in een kleuterklas. Stolk: „Dertig leerlingen van 4 jaar leren om in hun elleboog te niezen en niet aan elkaar te zitten is een utopie, laat staan dat de leraar afstand kan houden.”

Misschien kunnen bepaalde groepen leerlingen straks voorrang krijgen, zegt de achterban van de AOb. Dat kan betekenen dat eerst alleen leerlingen met kans op achterstanden weer naar school mogen.

Scholen zijn sinds 16 maart dicht vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat geldt in elk geval tot en met de meivakantie.

