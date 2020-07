Haarlem loopt weer rood aan: mooie Audi in brand

De brandweer is woensdagnacht ter plaatse gekomen in Parkwijk. Ondanks bluswerk is de auto volledig vernield.

Maandagnacht was het ook nog raak. Toen brandden volgens regionale media vier auto’s, waaronder een Smart en een Mercedes, en een brommer af. De politie zei een verband te vermoeden, maar sloot dat later uit.

De autobranden teisteren Haarlem al enkele jaren. Vooral het multiculturele stadsdeel Schalkwijk zou een epicentrum zijn. „Help de autobranden te stoppen!”, tweette de politie in 2012 al. Maar er lijkt geen houden aan. Op sociale media klagen bewoners over een gebrek aan daadkracht van de politie. Die heeft nog niet gereageerd op de nieuwste brand.