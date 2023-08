Catastrofale brand verwoest toeristisch stadje vakantieparadijs Hawaï: bijna 40 doden

De doden vielen bij de brand in Lahaina, een toeristisch stadje op de noordwestelijke punt van Maui. Het stadje zou intussen zo goed als volledig in rook zijn opgegaan. De omvang van de schade wordt donderdag pas echt goed duidelijk. „Het is niet overdreven om te stellen dat Lahaina van de kaart is geveegd”, klinkt het op sociale media.

Een deel van dit eiland zit zonder stroom. Eerder werd al bekend dat op Maui zes mensen om het leven waren gekomen.

Hawaï heeft te maken met natuurbranden op verschillende plekken, aangewakkerd door een orkaan, en die hebben geleid tot de evacuatie van duizenden mensen. Eerder werd de noodtoestand al afgekondigd waardoor de Nationale Garde kan helpen. De bos- en kreupelhoutbranden op het eiland zijn „op geen enkele manier” onder controle, aldus de autoriteiten.

Bekijk hieronder beelden van Lahaina voor en na de brand: sleep de balk over de foto.

Op Maui zagen enkele tientallen bewoners geen andere uitweg dan de oceaan in te lopen om te ontsnappen aan de vlammen. Ze moesten gered worden door de kustwacht. Ook vrijwilligers die een boot bezitten werden al opgeroepen om mee te helpen.

„De brand kan een mijl of meer van je verwijderd zijn en een minuut later bij je huis zijn”, zei een lokale brandweerchef tegen CNN. Dat de brand zo snel verspreidt, heeft te maken met hevige windstoten, vermoedelijk gelinkt aan Dora, een orkaan van categorie 4 die momenteel enkele honderden kilometers ten zuiden van Hawaï passeert.

Tekst gaat verder onder de video.

„Het feit dat we branden hebben in verschillende regio’s en dat dit het indirecte gevolg is van een orkaan, is ongekend”, vertelt waarnemend gouverneur Sylvia Luke. „De situatie is zeer ernstig.” In verschillende gebieden zijn mensen geëvacueerd.

Verschillende huizen en bedrijven zijn verwoest, meer dan 15.000 gebouwen zitten zonder stroom, ziekenhuizen zijn overbelast met verbrande patiënten en meer dan 2.000 mensen zitten vast op de lokale luchthaven. In het westen van Maui is de 911-noodcentrale nog steeds onbereikbaar als gevolg van neergehaalde zendmasten.

Veel van de branden zijn nog steeds niet onder controle.