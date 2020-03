NAVO-congres in Den Haag: wildgroei aan wapens temmen

Is de NAVO, opgericht tegen de dreiging van de Sovjet-Unie, nog wel van deze tijd? De oorspronkelijke oprichters van het militaire bondgenootschap stellen die vraag steeds luider. Wat VVD-Kamerlid Sven Koopmans betreft luidt het antwoord zonder twijfel ’ja’. Koopmans zorgde als gastheer voor het naar Den Haag halen van de parlementaire assemblee van de NAVO. Het nucleaire bondgenootschap tussen de VS en Europa is nog steeds alive and kicking. „We moeten dan ook geen loze plannen lanceren die deze zekerheid in gevaar brengt”, zo verwijst hij naar een voorstellen van SP-GL-PvdA om onze kernwapentaak op te geven in de hoop dat andere landen dan ook zullen ontwapenen.

Ⓒ AFP

Toch moet ook de NAVO een antwoord vinden op de nieuwe wapenwedloop. Want in de oorlog van de toekomst geven waarschijnlijk niet tanks, mortieren of soldaten de doorslag, maar kunstmatige intelligentie, drones en robotwapens die zelf besluiten wanneer ze aanvallen.

Makkelijk en goedkoop verkrijgbaar

Het probleem bij dergelijke wapens is dat ze vaak tamelijk goedkoop verkrijgbaar zijn, zodat ook onbemiddelde terroristen er makkelijk over kunnen beschikken. Ander probleem, zegt Koopmans: „In de toekomst weet je waarschijnlijk niet wie je aanvalt, omdat veel nieuwe wapensystemen, zoals een cyberaanval, anoniem kan worden ingezet.”

Het antwoord is wat Koopmans niet om alles maar te verbieden. „We moeten zorgen dat onze kennis en techniek op peil is zodat we die wapens ook hebben.” De internationale gemeenschap zou wel afspraken kunnen maken om de nieuwe wapens te beteugelen, net zoals nu met conventionele wapens, kernbommen en chemische strijdmiddelen. „We kunnen internationale afspraken maken dat we sommige wapens niet produceren en verspreiden. We kunnen gebruiksregels opstellen, of afspraken maken met fabrikanten, want in potentie gevaarlijke wapens kun je gewoon als speelgoed kopen.”

Tijdens de NAVO-bijeenkomst zullen ook minister Blok (Buitenlandse Zaken), Bijleveld (Defensie) en voormalig NAVO-baas De Hoop Scheffer een toespraak houden.