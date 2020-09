EU wil meer greep op onze gezondheidszorg

EC-president Ursula von der Leyen tijdens het uitspreken van haar eerste Staat van de Unie. Ⓒ EPA

Brussel - Er moet snel discussie komen over meer Europese bevoegdheden wat betreft de gezondheidszorg. De coronacrisis heeft laten zien dat het beleid – gezondheidszorg is vooral een bevoegdheid van lidstaten – te versplinterd is om effectief te zijn. Volgens president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen „is het tijd om de EU sterker te maken.”