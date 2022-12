Ook voor kwartfinale Oranje weinig interesse in grote schermen

Bij de groepswedstrijden van het Nederlands elftal en de achtste finale tegen de Verenigde Staten waren er ook al amper grote schermen op straten of pleinen te bekennen in de steden. Veel supporters zochten hun heil in de horeca en er waren ook aparte evenementen met kaartverkoop om de wedstrijden te kijken, zoals in de Johan Cruyff ArenA in Amsterdam, waar ook vrijdag het Huis van Oranje weer plaatsvindt, en de Jaarbeurs in Utrecht (Oranje Strijders).

Onder meer Eindhoven, Utrecht, Amsterdam en Groningen hebben tot dusver geen aanvragen binnenkregen om grote schermen te plaatsen. Ook wordt er in die plaatsen in principe niets vanuit de gemeente georganiseerd om WK-wedstrijden te kijken. De meeste gemeenten willen niet vooruitlopen op de vraag of daar mogelijk verandering in kan komen, mocht Oranje de halve finale bereiken.

In de meeste plaatsen zetten cafés zelf binnen beeldschermen neer en verwachten horecaondernemers vrijdag grote drukte. Haagse kroegen mogen zonder vergunning schermen plaatsen, maar die moeten dan wel naar binnen gericht zijn. Ook in Tilburg zijn de regels voor cafés eerder al versoepeld zodat mensen op terrassen naar Oranje kunnen kijken. Kroegbazen mogen er zonder vergunning partytenten neerzetten en ook mogen ze er tappen. In Amsterdam zijn grote schermen op terrassen juist niet toegestaan, onder meer vanwege mogelijke overlast. Burgemeester Femke Halsema zei eerder bereid te zijn daar nog eens naar te kijken, mocht Oranje het ver schoppen in Qatar.

Oranje trapt vrijdag om 20.00 uur af voor de wedstrijd tegen Argentinië. Als Nederland weet te winnen, dan wacht in de halve finale de winnaar van het duel tussen Kroatië en Brazilië. Die landen spelen eerder op vrijdag om 16.00 uur tegen elkaar.