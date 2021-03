Zwaar geschut in megaproces maar Bandidos-leden zwijgen: ’Ik snijd nog liever mijn tong af’

Buitenland

Oma helpt met oprollen drugsbende kleinzoon Italië

Een Italiaanse oma heeft de politie in het zuiden van het land aanwijzingen gegeven die mede hebben geleid tot het oprollen van een drugsbende in de regio Calabrië. De oma was erg bezorgd over haar kleinzoon die in het drugsmilieu terechtgekomen was en stapte naar de politie met het verzoek haar kle...