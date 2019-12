Gratis hamburgers voor daklozen Amsterdam

Het is niet voor het eerst dat de BurgerBar zich eind december inzet voor de ontheemden in Amsterdam. Vorig jaar is de keten voor het eerst gestart met het uitdelen van gratis burgers via het Leger des Heils. Op de locatie aan de Warmoesstraat werden honderd vouchers uitgedeeld, die op 24, 25 en 26 december ingeleverd konden worden voor een burger.

Door het succes van de actie heeft de hamburgerverkoper besloten het dit jaar groter aan te pakken en ervoor te zorgen dat veel meer dak- en thuislozen in Amsterdam een gratis burger kunnen halen met kerst. Daarom worden er in samenwerking met het Leger des Heils in de dagen voor het feest vijfhonderd vouchers uitgedeeld bij diverse vestigingen in de stad.

’Steuntje in de rug’

Daarmee kunnen de dak- en thuislozen een burger, friet en een drankje halen op kerstavond, eerste en tweede kerstdag. Met deze actie wil de BurgerBar iets terugdoen voor de stad.

Yuval Alkobi: „We willen graag tonen dat we in verbinding staan met de gemeenschap. De kerst is de tijd van het jaar waarin iedereen voor elkaar klaarstaat en mensen iets terugdoen voor de omgeving. Dat geldt ook voor BurgerBar. Iedereen moet kunnen genieten van een lekkere maaltijd tijdens de kerstdagen. Daarom hebben we ervoor gekozen de dak- en thuislozen een steuntje in de rug te geven.”