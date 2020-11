President Trump dreigt aankomend president Biden

Trump zegt dat in een tweet. Het is zijn jongste uithaal naar zijn Democratische rivaal, die bij de presidentsverkiezingen begin deze maand het hoogste aantal stemmen ooit kreeg. Trump zelf vergaarde miljoenen stemmen meer dan in 2016, maar hij trok desondanks aan het kortste eind. Hij weigert zich echter neer te leggen bij zijn nederlaag en Biden als winnaar te erkennen. Volgens hem is er bij de verkiezingen massaal gefraudeerd.

Hij zei donderdag, op de Amerikaanse feestdag Thanksgiving, dat hij uit het Witte Huis zal vertrekken als blijkt dat Biden inderdaad de winnaar is. Een college van kiesmannen roept volgende maand officieel de winnaar uit.

In de podcast ‘Trump vs. Biden – de strijd’ bespreken buitenlandredacteuren Thijs Wolters en Frank van Vliet wat de Amerikaanse president kan doen tijdens zijn laatste weken in het Witte Huis: