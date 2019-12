Arrestaties na vondst drugslab in Leeuwarden

Een 37-jarige man uit Leeuwarden en een 52-jarige man uit Zwolle zijn aangehouden. Dat gebeurde in Leeuwarden en Triemen, zegt een woordvoerder. Het lab werd aangetroffen in een loods aan de Ceresweg.

De politie doorzocht in verband met het onderzoek ook vijf andere locaties in Zwolle, Triemen en Leeuwarden. Het ging om huizen en bedrijfspanden. Het lab was in gebruik, maar op het moment van de inval lag de productie stil.