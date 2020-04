Wietcontrole Brabant loopt uit de hand: vechtpartij familie en politie

Den Bosch - Een doorzoeking van een woning aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch is dinsdagmiddag uitgelopen op een confrontatie tussen de bewoners en de politie. Bij de controle naar een eventuele wietkwekerij in het huis in de wijk Kruiskamp werd niets aangetroffen. Op een filmpje dat de betrokken familie Josipovic op sociale media heeft gedeeld, is te zien hoe de situatie echter toch uit de hand loopt.