Man verneemt zijn dood in overlijdensbericht, krant moet zich excuseren: ’Hij leeft nog’

„Ik ben oké, ik ben in leven. Dat is het belangrijkste”, zei Nikita Tardent vrijdag nadat hij plots zijn eigen overlijden had vernomen in het regionaal dagblad Le Quotidien Jurassien. Donderdag al was het bericht van zijn overlijden online verspreid via de website van het blad.

Door een gehackte computer werd het bericht verspreid en ook in de krant gedrukt. Het Google-account van de man werd namelijk gehackt en zo kon volgens de man een bericht worden uitgestuurd met een foto van hem die op zijn ’drive’ stond.

De dertiger zegt niet te weten van een vijand die hem dat zou willen aandoen en dus heeft hij niet besloten om klacht in te dienen. Ook niet tegen de krant die hem dood heeft verklaard. De krant zelf wil misschien wel naar de rechter stappen, dat liet het weten in de correctie dat zaterdag werd gepubliceerd. „Meneer Nikita Tardent is in leven en we hopen dat dit nog lang het geval zal zijn. We excuseren ons bij hem, zijn familie en zijn kennissen. De krant behoudt zich alle rechten voor ten opzichte van de dader van deze kwaadaardige daad”, klinkt het.