Man met stroomstootwapen en 26.000 euro opgepakt op Schiphol

Het geld en het wapen werden ontdekt bij een controle op het bezit van verboden wapens op de vertrekpassage. Ook werden er diverse dure merkproducten bij hem aangetroffen. Volgens de Marechaussee kon hij geen goede verklaring geven over de herkomst van de spullen.

In de woning van de man in Oosterhout werd nog eens 24.000 euro gevonden. Hij is aangehouden. Het geld, het wapen en de merkgoederen zijn in beslag genomen.