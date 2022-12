Premium Het beste van De Telegraaf

OORLOG IN OEKRAÏNE NAVO op zijn hoede; Russen gaan door met militarisering Noordpoolgebied

Door onze redactie buitenland

Een Russische soldaat patrouilleert in de ijzige kou in het Noordpoolgebied. Ⓒ ANP / AFP

Amsterdam - Ondanks de grote verliezen in Oekraïne bouwt Rusland zijn militaire aanwezigheid in het Noordpoolgebied nog steeds uit. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN op basis van satellietbeelden die het onlangs in handen kreeg.