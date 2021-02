Heathrow gaat ’coronataks’ heffen

Video

Shari’s man overleed aan corona: ‘Hij was jong en fit’

Shari Leibbrandt-Demmon verloor haar man Christian (54) op 11 april aan Corona. Christian was gezond en super fit. Een bezoekje aan de supermarkt is hem waarschijnlijk fataal geworden. Binnen 12 uur lag Christian aan het beademingsapparaat en is hij in een diepe slaap gebracht. Hij heeft 21 dagen in...