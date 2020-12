’Geweld en martelingen tegen demonstranten Wit-Rusland’

„De afgelopen weken verslechterde de situatie, met name als het gaat om het recht op vrijheid van betoging”, zei Bachelet tegen de Mensenrechtenraad in Genève.

De VN-mensenrechtenchef meldt dat er sinds augustus 27.000 mensen zijn gearresteerd. De afgelopen maand werden wekelijks honderden demonstranten opgepakt. De straffen zijn zwaarder geworden en de veiligheidsdiensten treden steeds vaker gewelddadig op.

Ordetroepen bij een protest in Minsk. Ⓒ AP

Martelingen

Meer dan 900 personen zijn verdachten in strafzaken, onder wie aanhangers van de oppositie, journalisten, advocaten en mensenrechtenactivisten. De situatie in de gevangenissen verontrust Bachelet ook. Ze spreekt over meer dan 2000 meldingen van onder meer folteringen.

Wit-Rusland is sinds begin augustus in de greep van massale protesten. Leider Aleksandr Loekasjenko, die de voormalige Sovjet-Republiek al 26 jaar op autoritaire wijze bestuurt, claimt dat hij de presidentsverkiezingen die toen werden gehouden met een grote meerderheid van de stemmen heeft gewonnen. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat die uitslag het resultaat van verkiezingsfraude is.